Fina Estampa: Nasce a filha de Esther

Esther dá à luz um bebê e Guaracy quer assumir a criança

Foto: TV Globo/Divulgação

Uma pequena passagem de tempo acontece e Esther entra em trabalho de parto. Com a ajuda de Danielle (Renata Sorrah), ela dá a luz uma linda menina chamada Vitória. Emocionado, Guaracy (Paulo Rocha) acompanha tudo ao lado da namorada.

Quando Paulo aparece para visitar a ex no hospital, o português lhe dá uma dura e diz que agora é marido de Esther e que irá assumir a filha dela. Só que uma reconciliação do casal, que nunca deixou de se amar, está prevista para breve. Mais uma vez Guaracy ficará em segundo plano. Dá pra acreditar, gente?

Paulo quer se casar com Vanessa

Foto: TV Globo/Divulgação

Quando Vanessa (Milena Toscano) entrega a Paulo (Dan Stulbach) a nova coleção da Fio Carioca, ele logo percebe que os modelos, na verdade, foram desenhados por Esther (Júlia Lemmertz) e rasga os croquis. Horas depois, a pedido da loirinha ambiciosa, a estilista procura Paulo e o convence a produzir a coleção. O turrão topa e o desfile é um sucesso.

Animado, o empresário agradece Vanessa pelo fato de ela ter recorrido a Esther e pede a jovem em casamento. A garota, lógico, delira, mas para se valorizar, pede um tempo a fim de pensar.