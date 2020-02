Fina Estampa: Marcela está viva e volta para destruir Tereza Cristina

Marcela está mais viva do que nunca e volta para atormentar Tereza Cristina

Foto: TV Globo/Divulgação

Mais uma reviravolta daquelas vai agitar Fina Estampa. O autor Aguinaldo Silva revelou na semana passada, no Twitter, que Marcela (Suzana Pires) retornará à história e contará o segredo de Tereza Cristina (Christiane Torloni) a Antenor (Caio Castro). “Estou no capítulo 133. Está todo mundo correndo atrás do segredo de Tereza Cristina. Mil peripécias, capítulo para dar 48 (de audiência). Antenor descobre! ‘Quem vos fala é uma morta’ – diz Marcela, aliás, Suzana Pires. E conta o segredo de Tereza Cristina pra Antenor…I see dead people! (Eu vejo gente morta!)”, escreveu ele no microblog brincando sobre a fala do menino do filme O Sexto Sentido.

O grande segredo da ricaça, contudo, ainda continuará escondido do público. Mas, de acordo com uma fonte de TITITI ligada à novela, a esnobe milionária não é herdeira legítima dos Buarque Siqueira como ela vive a ostentar. Corre nos bastidores que, bastante pobre na infância e adolescência, a vilã se apoderou da fortuna da tradicional família após assassinar algumas pessoas.

Há algumas edições, TITITI também levantou a possibilidade de Tereza Cristina ter eliminado os próprios pais para ficar com o dinheiro deles. A versão não está descartada. Tudo depende de como o autor conduzirá a história. Seja como for, o próprio Aguinaldo Silva já antecipou também no Twitter que a bruxa do Nilo ainda matará mais duas pessoas para impedir que seus crimes venham à tona. Antenor que se cuide… Se ele entrar numas de chantagear a ex-futura sogrinha, ela certamente terá muito prazer em eliminá-lo com requintes de maldade.