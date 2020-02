Fina Estampa: Griselda paga para saber segredo de Tereza Cristina

Será que Griselda vai mesmo descobrir o segredo de Teresa Cristina?

Louca para se vingar de Tereza Cristina (Christiane Torloni), Griselda (Lília Cabral) decide descobrir o segredo da inimiga a todo custo. Ela, então, oferece R$ 2 milhões a Íris (Eva Wilma) em troca da informação. A megera se faz de difícil e, como revelou o autor da novela, Aguinaldo Silva, em seu Twitter, dirá: “Eu não me vendo!”. Griselda sobe o preço. “Nesse caso, ofereço R$ 4 milhões.” Íris não se faz de rogada e aceita a proposta. E aí dispara: “Ela é transexual!”.

Tudo indica, no entanto, que Íris mente descaradamente. Na verdade, o segredo parece ser bem outro. É que a origem da Rainha do Nilo não é tão glamourosa quanto se imagina. Apesar de gostar de dizer que é rica de berço, nos próximos capítulos Íris deixa escapar que Tereza Cristina não é de sua família, de fato.

Ao combinar com Alice (Thaís de Campos) de tirar dinheiro da perua, Íris diz: “Vamos voltar com a bolsa entupida de dinheiro da chantagenzinha que vou fazer com… Aquela que pensa que é minha sobrinha”. Já na mansão de Tereza, Íris chama a atenção da milionária por causa do relacionamento dela com Pereirinha (José Mayer). Ela avisa que Tereza Cristina está dando muita bandeira. “Mulheres de estirpe, de berço, não se atreveriam a manter um caso com alguém tão baixo e vil”, alerta, por achar que as pessoas vão começar a desconfiar, a achar estranho. “Não vai ser preciso eu mexer sequer um dedo para descobrirem aquele seu segredo!”, adverte.