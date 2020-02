Fina Estampa: Esther perde a guarda da filha para Bia

Esther perde a guarda da filha para Bia

Foto: TV Globo/Divulgação

Depois de tanto lutar para ter um bebê, Esther (Julia Lemmertz) viverá o sofrimento de perder sua filhinha, Vitória. Isso porque Beatriz (Monique Alfradique) entrará na Justiça pedindo a guarda da pequena, que nasceu de uma inseminação artificial manipulada por médica Danielle (Renata Sorrah) a partir de óvulos doados por Bia e de sêmem do falecido irmão da médica. Guilherme (Isio Ghelman) e a loirinha eram apaixonados e planejavam se casar.

Já nos próximos capítulos, Esther ficará sabendo das condições em que a filha foi gerada. Pressionada por Bia, que não para de perseguir a estilista e também a criança, Danielle conta tudo a Esther. Ela fica horrorizada com a frieza da doutora, a expulsa de sua casa e ordena que resolva a situação com Bia, pois não admitirá perder a filha.

No dia seguinte, a engenheira aparece na casa da médica para perguntar se ela revelou a verdade a Esther. Pedro Jorge (Vitor Colman) escuta a discussão das duas e comenta com a avó, Celina (Ana Rosa), que ele tem uma irmã. A víbora, então, procura Bia e quando a jovem lhe conta o que está acontecendo, recebe apoio para entrar com processo contra Danielle e um pedido de guarda de Vitória.

Disposta a destruir a médica e evitar que ela retome e fique definitivamente com Pedro Jorge, Celina convoca um jornalista para divulgar a notícia na mídia. Ao ser procurada pelo repórter, a estilista se desespera e resolve sequestrar a própria filha. Tanto que certa noite, a ruiva foge com a criança para um local ignorado, abandonando Guaracy (Paulo Rocha) e o trabalho na Fio Carioca.

A fuga e o consequente envolvimento com a polícia complicarão a situação de Esther. Bia conseguirá a guarda temporária de Vitória na Justiça e, com o apoio de policiais, arrancará a filha biológica dos braços da mãe que lhe deu a vida.