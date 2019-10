Conheça ‘modo noturno’, novo recurso do Instagram

Se você tem o hábito de olhar o feed do Instagram antes de dormir, provavelmente já ficou incomodada com o fundo claro do aplicativo. Por isso, um novo recurso foi oferecido para os usuários navegarem com mais qualidade: o modo noturno.

O recurso deixa o aplicativo com fundo preto e tons de cinza em toda a navegação. Mas a mudança não serve apenas para mudar o visual do Instagram, viu? Ela serve para deixar a visualização mais confortáveis, principalmente em ambiente com pouca luz. Além disso, a economizar bateria.

No sistema iOS, a atualização está disponível a partir da versão 13. Já no sistema operacional do Google, o modo noturno funciona a partir do Android 10. Porém, a maioria das fabricantes de celulares ainda não disponibilizou a atualização.

Para habilitar o recurso no iPhone, basta abrir as configurações do celular e selecionar o item “Ajustes”. Depois, clique em “Tela e brilho” e pressione “Aparência”, na qual é possível escolher entre “clara” e “escuro”.

Após selecionar a opção “escuro”, o modo noturno será ativado, mudando a cor de fundo do Instagram. Para retornar ao modo normal, é necessário refazer o passo a passo e escolher a aparência “clara”.

