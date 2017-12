Filha de Claudia Ohana surpreende pela semelhança com a mãe

A genética não falha e as atrizes Claudia Ohana, 54 anos, e Dandara Guerra, 34 anos, fazem jus à expressão “tal mãe, tal filha”.

As duas deixaram os fãs de boca aberta com a semelhança física entre elas após uma foto publicada no perfil oficial de Claudia no Instagram em que mãe filha aparecem juntas. Um dos seguidores chegou a questionar o verdadeiro grau de parentesco entre as artistas. “Ela parece muito com você. É sua irmã?”, pergunto o internauta viveldadeoliveira.

Na verdade, Dandara é a única filha de Claudia. A jovem é fruto de um relacionamento da global com o cineasta Ruy Guerra, 86 anos.

