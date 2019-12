Gugu recebe homenagem emocionante em seu último programa gravado para TV

Uma linda homenagem da Record foi feita ao apresentador Gugu Liberato na última quarta-feira (4) no talent show Canta Comigo 2. O público pôde conferir o último programa gravado por Gugu antes de sofrer um acidente fatal em sua casa no dia 20 de novembro.

Quando a atração iniciou, o ator André Bankoff contou que Gugu gravou a entrega do prêmio aos três finalistas Franson, Débora Neves e o trio Threerapia. O vencedor iria ser escolhido ontem através de votações do público.

Quem levou o prêmio de 300 mil reais foi o haitiano Frason com 72,80% dos votos. Ele usará o dinheiro para visitar a mãe que não vê há mais de 10 anos.

Ao final do programa, a Record mostrou vários momentos emocionantes vividos por Gugu durante as gravações ao som da música ‘O bêbado e a equilibrista’, interpretada por Elis Regina. A homenagem terminou com um agradecimento do apresentador. “Vocês são especiais pra mim, de verdade”. Confira a comovente homenagem abaixo:

Leia mais: Irmã de Gugu fala pela 1ª vez sobre sua morte

+ Companheira de Gugu fala sobre morte do apresentador pela primeira vez

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente