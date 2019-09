Fátima Bernardes revela hábito que não consegue fazer de jeito nenhum

No programa Encontro desta quarta-feira (4), a apresentadora Fátima Bernardes recebeu a atriz Ana Beatriz Nogueira, o poeta Fabrício Carpinejar e a cantora Ana Carolina para um bate-papo sobre solidão e o tempo para encontrar os amigos pessoalmente.

Depois dos convidados falarem sobre o assunto, Fátima aproveitou para revelar qual situação do seu dia a dia não consegue fazer sozinha. “Não tenho problema algum em fazer as coisas sozinha, sair sozinha, almoçar sozinha e tals. Mas confesso que não consigo jantar sozinha. No almoço eu vou sem problemas, agora sair para jantar sozinha em um restaurante eu não vou, não. Prefiro comer em casa”, disse a apresentadora.

Fátima Bernardes ainda contou que não sabe a razão desse bloqueio. “Isso aí só a terapia vai explicar os motivos. Mas eu não consigo mesmo!”, finalizou.

