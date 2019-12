Fofos demais! Débora Falabella posa com o namorado novo pela 1ª vez

Débora Falabella surgiu em um clique raro ao lado do namorado Gustavo Vaz. A atriz, que procura deixar sua vida pessoal longe dos holofotes, compartilhou uma publicação do amado em seu perfil oficial do Instagram nesta quinta-feira (5), na qual estão juntinhos e bem apaixonados.

Os dois atores compartilharam o set de gravação na série Aruanas, que foi ambientada na Amazônia. Eles assumiram o relacionamento só no término da trabalho, no final de outubro.

Na publicação de Gustavo, a legenda para a a amada transbordou romantismo: “Em lugares outros . E o espaço entre. Misteriosamente. Não existia”, disse o ator. Os seguidores aproveitaram a foto para parabenizar o casal. “Dois lindos!!!! Sejam felizes!”, comentou uma internauta. Já outra fã de Débora escreveu: “Amor com poesia.: isso é muito romântico”.

Em maio deste ano, Débora e Murilo Benício anunciaram o término do relacionamento, que durou sete anos. Os dois se conheceram em 2012, quando contracenavam na novela Avenida Brasil, da Rede Globo. hoje sendo reprisada no “Vale a pena ver de novo”.

