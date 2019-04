Fãs se impressionam com semelhança entre Marina Ruy e mãe em foto

Para celebrar a Páscoa nas redes sociais, Marina Ruy Barbosa publicou uma foto temática bem antiga para a ocasião em que aparece ao lado da mãe. Entretanto, a imagem chamou a atenção de fãs por um motivo especial: a incrível semelhança em que a atriz tem com sua progenitora.

No registro, Marina ainda bebê aparece ao lado d Gioconda Ruy Barbosa usando orelhas de coelhos. Além da fofura do bebê, os fãs se impressionaram com o quanto Marina é a imagem de Gioconda daquela época. “Vocês são idênticas”, escreveu uma internauta.