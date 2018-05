Famosos que optaram por ‘casar escondido’

As cerimônias de casamento dos famosos costumam ser grandes eventos, com muito glamour e uma longa lista de convidados. Mas há quem prefira algo mais íntimo e simples, apenas para os familiares e pessoas próximas. Confira algumas personalidades que decidiram trocar as alianças fora dos holofotes:

Bruno Gissoni e Yanna Lavigne

–

O casal de atores celebrou a união no último domingo (27) em um sítio na Praia Grande, na Ilha de Itacuruçá. A cerimônia surpresa contou com a presença dos familiares e foi revelada pela mãe do ator, Ana Sang, nas redes sociais.

Anitta

A cantora se casou com o empresário Thiago Magalhães no fim do ano passado. O casamento aconteceu na Amazônia e a união foi celebrada por um pajé.

Débora Nascimento e José Loreto

O casal contou, durante uma participação no programa Altas Horas, que nem os familiares estavam presentes na cerimônia, realizada no meio do deserto, em Abu Dhabi.

Gisele Bündchen e Tom Brady

A modelo se casou com o jogador de futebol americano em fevereiro de 2009, em uma pequena igreja de Santa Mônica, nos Estados Unidos. A cerimônia foi íntima, apenas com a presença dos familiares modelo.

