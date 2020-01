Famosos comparecem ao velório de Joan Rivers

Joan Rivers faleceu devido a complicações decorrentes de uma cirurgia nas cordas vocais.

Foto: Astrid Stawiarz/Getty Images

Na tarde deste domingo (7), um time de celebridades americanas foi ao templo Emanu-El, em Nova York, para se despedir da comediante Joan Rivers, que morreu, aos 81 anos, no último dia 4. A cerimônia foi como Joan desejava: cheia de amigos e estrelas. Segundo a People, entre os primeiros a chegar estavam a atriz Sarah Jessica Parker e seu marido, Matthew Broderick, a atriz Whoopi Goldberg e o músico Ozzy Osbourne. Também marcaram presença o magnata Donald Trump, os estilistas Michael Kors e Carolina Herrera, a jornalista Barbara Walters e a apresentadora Kelly Osbourne – que dividia o palco com Joan Rivers no programa de televisão Fashion Police.

Ainda de acordo com a revista americana, o velório começou com uma apresentação do Coral de Homens Gays de Nova York e, depois, foi a vez da cantora da Broadway Audra McDonald emocionar os presentes. Amigos da apresentadora discursaram, assim como a sua filha, Melissa Rivers. A cerimônia terminou com orações, aplausos e sinos tocando a música de Frank Sinatra, New York, New York.