Fã copia estilo de Kate Middleton

Ídolos podem nos inspirar de diferentes maneiras. No caso de Larsa Rasho, fã de Kate Middleton, a inspiração veio na forma de senso fashion. Moradora do Arizona, nos Estados Unidos, a estudante de Direito monta seus looks se baseando no que a duquesa usa. E não se atém apenas às roupas.

“Depois do noivado, eu comprei uma réplica de 30 libras do anel dela em uma loja de departamento, que eu usava para ir para a escola”, contou a jovem ao The Sun. “Também comecei a comprar réplicas das roupas da Kate. Eu não tinha muito dinheiro, já que ainda estava no colégio, então, vasculhava o eBay e Etsy atrás de chapéus, sapatos e vestidos”.

Sua paixão pela realeza foi herdada de seu pai, Raymond, um anglófilo – pessoa aficionada por coisas relacionadas à Inglaterra. “Ele era um grande fã da Família Real e eu era fascinada por suas histórias sobre a Rainha e o Príncipe Charles”.

Em março de 2012, Larsa passou a postar alguns de seus looks no Instagram e entrou para a comunidade “Repli-Kate”, seguindo blogs que postam o que Kate veste. Em uma publicação, a jovem aparece trajando um vestido azul bebê inspirado no look que Kate usou para comparecer a uma partida de tênis em Wimbledon.

Outra foto com a legenda “#replikate” traz Larsa vestida com um casaco verde, um broche dourado e um chapéu marrom. O visual remete ao look da Duquesa no Dia de São Patrick, em 2012. Na ocasião, ela usava um vestido verde com cinto, um chapéu marrom e um broche de trevo dourado que pertencia a Rainha Mãe.

