Segredos da Família Real são revelados em livro

O jornalista e biógrafo Kenneth Rose, que conheceu pessoalmente vários membros da Família Real, manteve diários com informações inéditas sobre eles por anos. Agora, esses dados foram transformados no livro Who Loses, Who Wins (Quem ganha, Quem perde), que traz inúmeras revelações que chocaram o público, especialmente sobre o casamento de Lady Di e Príncipe Charles.

Os principais registros começam na época do casamento de Diana e Charles, em 1981. Kenneth comenta que há algo estranho com a então menina de 19 anos e que não vê felicidade em seu rosto nos meses antes do casamento. Ao mesmo tempo, elogia algumas das atitudes da Princesa de Gales. “Os Spencers (família de Lady Di) receberam 50 lugares para seus convidados na igreja no dia do casamento. Quando seu pai mostrou a lista para Diana, ela cortou toda a família que não foi no casamento de suas irmãs. Um dia ela será formidável”, escreveu o autor.

Logo após o casamento, começam rumores de algumas crises envolvendo o casal. Segundo Kenneth, uma fonte de dentro do palácio disse que Lady Di vivia entediada já que estava sempre sozinha porque o príncipe sempre saía cedo para pescar e só voltava tarde da noite. “Dizem que ele não será um bom rei. Príncipe Charles é muito imaturo e não tem o estilo firme da Rainha”.

Em um almoço com Raine Spencer, madrasta da Princesa Diana, Kenneth descobriu que nem sequer a família acreditava no seu casamento com Charles. “Ela disse admirar as características de Charles, mas que acredita que a Princesa de Gales tem uma vida difícil. ‘Eles não parecem estar apaixonados. Eles não dormem juntos e ela nunca parece querer tocá-lo’, Raine disse”, explica o jornalista.

Após o divórcio e, mais tarde, com a morte de Diana, a Família Real não poupava críticas à ex-mulher de Charles. Inclusive, a maioria deles foi contra a construção de um jardim em homenagem a ela na frente do Palácio de Kensington. A Rainha Mãe foi uma das mais duras em suas palavras.

Por outro lado, segundo o livro, a maioria dos membros da família só fez declarações positivas a respeito de Camilla, com quem Charles se casou em 2005. O livro Who Loses, Who Wins, editado pelo historiador D. R. Thorpe, é a sequência do livro Who’s In Who’s Out, e reúne diversos outros registros do diário do autor de 1979 a 2014, quando ele faleceu.

