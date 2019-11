Sobretudo parecido com o de Meghan está em promoção. E você pode comprar!

Meghan Markle visitou pela primeira vez o Campo da Lembrança na Abadia de Westminster, em Londres, nesta quinta-feira (7). Ao lado do marido Harry, o casal fixou duas cruzes no memorial em homenagem aos britânicos que morreram na Primeira Guerra Mundial e em outros conflitos. O evento acontece todos os anos desde 1928. Na internet, além de elogiarem a bela ação da duquesa e do marido, os fãs do casal amaram o look escolhido por Meghan para a ocasião.

Como era de se esperar para o evento, Meghan escolheu um look mais sóbrio e discreto, mas que não deixou de ser lindo. A duquesa combinou um vestido midi com um sobretudo marinho. A grife das peças não foi divulgada, mas para quem amou a escolha, temos uma boa notícia: uma outra marca está vendendo um modelo bem parecido e que ainda está em promoção.

O sobretudo da Missguided, que custava originalmente 55 libras, é igualzinho ao usado pela duquesa e agora pode ser comprado por 38,50 libras, o equivalente a 200 reais. Além do azul marinho, o casaco também está disponível nas cores mostarda, rosa e ferrugem. Dica: o site britânico entrega no Brasil!

Meghan completou o look com botas pretas altas, luvas de couro fake e um chapéu da marca Philip Treacy no mesmo tom do casaco. Harry, que serviu ao Exército Britânico, usou o uniforme militar da Household Division.

