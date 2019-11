Rainha Elizabeth não usará mais peles de animais em suas roupas

Uma nova confecção chegará aos guardas-roupas da rainha Elizabeth II, de acordo com anúncio divulgado pelo palácio de Buckingham, em Londres.

Nesta terça-feira (5), o palácio destacou que a rainha não usará mais roupas com peles de animais, porém essa nova regra vale apenas para as novas vestimentas — as que já estão com a rainha ainda vão servir de opções para ela.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

A notícia agradou o público no geral, principalmente os ativistas, já que a rainha vinha recebendo duras críticas por usar pele de animais em suas vestimentas. “Estou emocionada por Sua Majestade ter oficialmente se livrado das peles”, disse Clair Bass diretora da Humane Society International. Ela completou dizendo que a decisão da rainha irá impactar diretamente na mensagem de que pele de animais não é moda.

Leia mais: Primeiro reencontro entre Harry, William, Kate e Meghan é confirmado

+ Príncipe Harry surpreende passageiros em vôo no Japão

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?