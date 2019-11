Veja quais mulheres da realeza ainda usam pele de animal

Segundo um comunicado divulgado pelo Palácio de Buckingham na terça-feira (5), a Rainha Elizabeth não usará mais pele de animais em suas roupas. Além dela, Meghan Markle também não usa pelos naturais e sempre preferiu designers e estilistas que usam tecidos livres de crueldade e veganos. Por outro lado, várias outras membras da realeza são conhecidas por usarem ou terem usado casacos e chapéus com pele, como Kate Middleton e a Princesa Anne.

Apesar do marco, Camilla, a esposa do Príncipe Charles, foi a primeira a abandonar o hábito depois de ser muito criticada por usar um chapéu feito de pelos. Ela encomendou várias replicas feitas com materiais sintéticos.

Pra uma expert de etiqueta, em entrevista ao Daily Mail, agora é bem provável que outras mulheres da família adotem os pelos e peles falsos em seus looks. “Onde a Rainha vai, outros seguem. Eu ficaria muito surpresa se outros membros da família real fossem vistos usando pele de verdade agora. Eles tem muitas funções e se adaptar com o mundo atual para se manterem relevantes”, afirmou.

Camilla, Duquesa de Cornwall

Depois das críticas ao usar um chapéu que pertencia a sua avó e era feito de pelos, Camilla já comprou seis versões parecidas com ele feitas de pelo falso e de várias cores diferentes. Ela inclusive usou um deles no Natal de 2017.

Um dos chapéus de pelo fake de Camilla

Maria Cristina, Princesa Michael of Kent

A princesa Maria Cristina é casada com o Príncipe Michael, primo da Rainha Elizabeth II. Ela é conhecida por seu estilo extravagante e não se importa em usar várias peças feitas de pele animal. Uma de suas peças mais icônicas é o xale que usou na festa de 80 anos da Rainha em 2006.

Princesa Anne

A filha da Rainha também é adepta dos casacos e acessórios de pelo para os dias de inverno, mas, ao que tudo indica, a Princesa Anne não costuma mais comprar novas peças feitas do material e só usa peças antigas. Ela é conhecida por repetir seus looks em eventos oficiais.

Kate Middleton

Apesar de ainda usar pele de verdade, Kate Middleton prioriza peças em que os animais não foram mortos. Vários de seus chapéus são feitos de alpacas que morreram de causas naturais. A duquesa já foi muito criticada por ativistas.

Kate usando chapéu de pelos em viagem a Noruega

Meghan Markle

Meghan nunca foi vista usando roupas feitas com tecidos de origem animal e é defensora de estilistas veganos, como Stella McCartney, que não usa pele nem couro em suas criações. A duquesa também já deu declarações em que apoiou ativistas da causa.

