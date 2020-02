Estreia da novela “Cama de Gato”

Elenco Cama de Gato

Foto: Rede Globo

Começa hoje, 5/10, a nova trama das 6 da Globo. Conheça um pouco da história.

Gustavo (Marcos Palmeira) é um perfumista que venceu na vida com muito esforço. Mas, ao se tornar um empresário poderoso e rico, se transforma num homem arrogante e extremamente infeliz. Logo nos primeiros capítulos de Cama de Gato, sua vida sofre uma reviravolta daquelas, que o faz perder tudo. Só o amor será capaz de devolver-lhe os valores humanistas que ele perdeu no passado. Ao conhecer Rose (Camila Pitanga), humilde faxineira, mas com muita sabedoria, Gustavo reaprenderá a ser feliz. A amizade de Alcino (Carmo Dalla Vecchia) pelo ricaço também terá papel fundamental na transformação do executivo. Mas é claro que, para um folhetim que se preze, a vilania não poderia ficar de fora. Verônica (Paola Oliveira), a grande megera da trama, não poupará esforços para liquidar o marido e recuperar o patrimônio que pertenceu à sua família. Tudo com a ajuda de seu comparsa e amante, Roberto (Dudu Azevedo).

A direção de núcleo é de Ricardo Waddington e o texto de Duca Rachid e Thelma Guedes.

