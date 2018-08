Este look da Isis Valverde é a prova de que grávidas podem ser estilosas

Em seu sexto mês de gestação, Isis Valverde continua mostrando que seu estilo não muda junto. A atriz compareceu à um evento da Dior, na quinta-feira, dia 16, arrasou com seu look meio roqueira e aproveitou pra desfilar com o barrigão.

Com um conjunto xadrez vermelho da própria Dior, Isis mostrou as pernas com uma fenda poderosa na saia e marcou a barriga com um cinto largo. A camiseta preta foi uma peça chave, combinando com a bolsa mais coringa e com os scarpins com meia pata.

O visual mostra que as mamães podem continuar usando looks mais ousados, sem medo de marcar a cintura ou usar um salto alto.

Isis é a estrela da capa da edição de agosto de CLAUDIA. Na entrevista, a artista conta sobre sua gravidez e sobre como é passar pela gestação sendo uma figura pública. (+ Isis Valverde fala de comentários maldosos sobre gravidez)

Confira o look:

