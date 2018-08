Isis Valverde fala de comentários maldosos sobre gravidez

Isis Valverde é a estrela da capa da edição de agosto de CLAUDIA. Em entrevista à editora Isabella D’Ercole, a atriz conta como está sendo sua primeira gravidez e que quer ser uma mãe sem rótulos.

Ela diz que voltou a comer carne e conta que já foi alvo de comentário maldoso sobre a gravidez nas redes sociais. “Outro dia, uma mulher deixou um comentário no meu Instagram: ´Não aparece barriga. Será que ela perdeu o bebê?’ Eu li várias vezes, mas fingi que não vi e apaguei, porque é sem noção”.

A edição de agosto de CLAUDIA, que começa a chegar às bancas nesta terça-feira, dia 7, traz também uma reportagem especial sobre amamentação e uma entrevista com a ministra do STF Cármen Lúcia, além de uma visita especial à casa do ator Antonio Banderas.