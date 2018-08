O procedimento que Simaria contou que fez seus dentes caírem

Depois de ter passado por um procedimento conhecido como lentes de contato dentais, a cantora Simaria revelou ter perdido dentes, tendo sua arcada comprometida. De acordo com a artista, isso ocorreu por culpa de um tratamento realizado de forma incorreta.

“Meu médico já tinha notado que eu não estava bem por causa de umas lentes antigas, que tinha feito com um profissional que não era bom. Quando fui procurar um especialista de verdade, ele disse que meus dentes estavam acabados”, contou Simaria.

Conversamos com a dra. Carolina Schroeder, especialista e mestre em próteses dentárias pela Universidade Metodista de São Paulo, para entendermos melhor esse procedimento.

Segundo Carolina, as lentes de contato dentais são coberturas de cerâmica extremamente finas (de 0,01 a 0,03mm), coladas sobre os dentes naturais. “Costumamos indicar esse procedimento para quem deseja corrigir pequenas alterações de forma, posição ou cor dos dentes”, conta. “Mesmo assim, para grandes mudanças, dentes que já possuem restaurações, ou dentes que estejam muito fora da posição correta, outros tratamentos, como clareamento, aparelho ortodôntico, facetas ou coroas podem ser a melhor saída.”

A dentista indica que os cuidados necessários são os mesmos indicados para dentes naturais: não usar os dentes para abrir embalagens, nós (como em cordas ou cadarços), não morder alimentos duros, manter a higiene adequada e o retorno periódico ao dentista.

Ainda de acordo com a especialista, os dentes quase não sofrem nenhum desgaste depois das lentes de contato, já que as coberturas de cerâmica colam nos dentes sem modificar a estrutura dos mesmos, que devem primordialmente estar saudáveis. “Eles não se tornam mais frágeis que um dente natural, por isso a importância de se fazer o procedimento com um profissional de odontologia especializado”, explica Carolina.

“Outro problema que vemos ocorrer com muita frequência é erro na colagem dessas cerâmicas, causando excesso de cimento. Esse excesso, em contato com a gengiva, causa inflamação e riscos de cáries na região da união da cerâmica com o dente”, diz a dentista.

Um dos problemas que giram em torno do tratamento é a forma equivocada que algumas pessoas tratam outros procedimentos como se fossem lentes de contato. “As pessoas comumente classificam qualquer cobertura estética sobre os dentes como lentes, o que é errado. Qualquer outro tratamento estético diferente desse de cerâmica, com essa espessura específica, não deve ser chamado de lente de contato.”

A confusão entre lentes de contato e facetas, por exemplo, é uma das mais recorrentes, já que têm o mesmo material, mas grossuras diferentes. A faceta, particularmente, é mais grossa que as lentes. “Pela faceta ser mais espessa, ela é mais indicada para alterações maiores de cor e posição de dente, já que é necessário um maior desgaste do dente para o procedimento”, explica Carolina.

Mesmo com suas diferenças, ambos os procedimentos são contra-indicados em casos de pacientes com bruxismo e má higiene.

