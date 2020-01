Esse detalhe faz com que ‘A Dona do Pedaço’ seja uma novela pioneira

Já é sabido que ‘A Dona do Pedaço‘ é uma novela que aborda os LGBTs em seus núcleos secundários. Além do possível affair entre Agno (Malvino Salvador) e Rock (Caio Castro), ainda temos uma personagem trans que é a Britney (Glamour Garcia). No entanto, um detalhe quase passou batido: essa é a primeira novela a ter personagens LGBTs na mesma família.

Rock é irmão de Britney, fazendo com que a família de Dorotéia (Rosi Campos) e Eusébio (Marco Nanini) tenha dois membros do grupo LGBT. Britney, no caso, representa a letra T (de trans), já Rock ainda não temos uma definição se o personagem é gay ou bissexual. De qualquer forma, os dois são contemplados pela sigla.

Veja também



Embora a gente tenha personagens LGBTs há muito tempo nas novelas, nunca rolou de serem da mesma família. Os homossexuais sempre foram tratados “isoladamente” nas novelas, possivelmente para não ter a ideia de que se um filho é homossexual, todos serão. Atualmente, o espectador de TV já tem o discernimento para saber que o fato de Rock e Britney serem LGBTs é apenas uma coincidência.

Vale também lembrar que Britney já foi bem aceita pela família, com uma ajudinha de Maria da Paz (Juliana Paes), então é possível que o mesmo seja aplicado ao Rock.