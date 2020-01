Essa senhora não conseguiu entrar no MasterChef, mas conquistou a internet

Pode falar a verdade, você também não aguentava mais chegar no trabalho com umas olheiras gigantescas porque ficou até altas horas da madrugada esperando para ver quem seria o eliminado da semana no ‘MasterChef Brasil‘! Atendendo a esse desejo velho do público, a Band mudou tudo e agora o reality culinário é exibido às 20h de domingo. Mas não basta apenas mudar o dia e horário, então a Band se esforçou para mudar a dinâmica na nova temporada.

Esqueça aquelas seletivas com cada um dos cozinheiros fazendo um prato em cinco minutos, agora a equipe do reality (composta pelos mesmos Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça) já escolheu 44 competidores (não sabemos quais os critérios usados, mas não se pode ter tudo) e todos estão no estúdio da emissora para disputar um dos 19 aventais.

A dinâmica funcionou da seguinte forma: em grupos temáticos, os aspirantes a cozinheiros são levados para competições técnicas lá na cozinha do programa.

Pois é, antes de poder colocar a mão na massa e preparar um prato que encantasse os jurados a ponto de garantir um avental, os participantes tiveram uma série de desafios técnicos. Entre os mostrados nesse primeiro programa (sim, ainda teremos mais com essas seletivas) teve desafio de tirar gordura de carne, fazer clara em neve e até mesmo… descascar um abacaxi para depois cortá-lo em 8 pedaços iguais. Tudo parece bem “fazível”, mas o tempo que os chefs colocaram para os desafios complicavam tudo.

Quem sobrevivesse a essas provações, iria para a cozinha em duelos também temáticos. Torta de limão, carne com batata e comida portuguesa, a variedade de alimentos produzidos no ‘MasterChef Brasil 2019’ foi bem variada, assim como os tipos de participante.

Alguns ganharam as redes sociais, como Fátima. A falante senhorinha pode não ter tido sorte com sua torta, mas conquistou a simpatia dos três jurados durante sua participação. Para você ter uma ideia do sucesso, em poucos minutos de programa ela já conseguiu colocar o nome como um dos assuntos mais comentados no Twitter! Em compensação, alguns outros participantes já conquistaram o “ranço” da internet, como o “americano” Carlos e o cowboy Renan.

Pelo menos numa análise prévia da audiência, a mudança fez muito bem para o ‘MasterChef Brasil’: o programa dobrou os números que a Band conseguia no mesmo horário. Vamos ver como continua semana que vem.