Esposa de Thiago Silva causa revolta ao comentar morte de blogueira

Isabelle Silva, esposa do jogador de futebol Thiago Silva, está mais uma vez dando o que falar em suas redes sociais. Após criticar uma fala de Luana Piovani, ela voltou a ser o centro de uma polêmica.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

Dessa vez, a influencer decidiu usar seus stories para falar sobre a morte da blogueira abandonada pelo noivo na véspera do casamento. “Belle sincera vai falar: Desculpa, se matou porque quis. O suicídio é opção. A depressão não. Suicídio é o único pecado que não tem perdão. Vai queimar no mármore do inferno, infelizmente”.

Chocada quanto a mulher do Thiago Silva é mal carater, me dá nojo!!! Pqp pic.twitter.com/6KZeuMPdiA — S téphanie (@stenoguera) July 17, 2019

O comentário repercutiu negativamente e Isabelle apagou os stories pouco depois. Ela também publicou uma explicação, na qual justificava que sua fala era baseada inteiramente em suas crenças religiosas.

Síndrome de burnout – Izabella Camargo conta a sua história no podcast Senta Lá, CLAUDIA