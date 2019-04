Mulher de Thiago Silva detona fala de Luana Piovani

Belle Silva, esposa do jogador Thiago Silva, atualmente no PSG, se envolveu em uma polêmica após criticar a controversa fala de Luana Piovani a respeito das dificuldades de viajar com criança.

“A pessoa tem a cara de pau de falar que veio pra Paris, que fica os três filhos igual um Saci olhando pra tudo quanto é lugar menos pra frente. Caraca, é criança. Não tem paciência fica em casa. Eu, hein, por quê não deixou eles com os avós, com a babá, sei lá com quem e não veio sozinha? Vai para um parque de diversão ao invés de ficar com eles vendo vitrine. Falo mesmo porque eu não sou obrigada”, alfinetou ela, em uma série de vídeos.

Belle, que é mãe de Isago, de 10 anos, e Iago, de 8, também declarou amar viajar com seus filhos e não entender como a atriz pode achar esse tipo de momento insuportável. “Foi trabalhoso, foi cansativo, mas insuportável? Jamais.”

E continuou: “Agora tu pensa. Se ela já fala isso dos filhos dela, o que ela não fala dos coleguinhas dos filhos dela? Ainda bem que meus filhos e os filhos dela nem se conhecem, porque se ela chama os dela de insuportáveis ela vai chamar os meus de quê?”.

Após a repercussão dos vídeos, Belle voltou ao Instagram para se justificar. “Só para esclarecer, eu não critiquei ninguém. Quando eu me exponho na internet, eu tenho que estar livre para opiniões iguais a minha ou não. Se não quero contradições, se não quero contrariedade, eu nem exponho, guardo para mim. […] Ela [Luana] já deu trilhões de outras opiniões e eu super apoiei, só que essa pra mim não rolou”, disse.

Questionada por internautas em seu perfil, Luana Piovani alegou sequer estar sabendo das críticas. “Amada, nem sei do que você está falando. Não dê ouvidos a gentinha, não. Siga aqui se divertindo”. Em outro comentário, ela ainda destilou certo deboche com o nome de Belle. “Gente, Belle Silva é a coisa mais engraçada do mundo. Pense… Belle… Silva???”.

