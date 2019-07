Noivo que desistiu de casamento na véspera fala após morte da noiva

Orlando Costa Jr., de 30 anos, se pronunciou pela primeira vez após a morte de Alinne Araújo, 24 anos. A jovem morreu após cair do nono andar do prédio onde morava, no Rio. A suspeita é que ela tenha cometido suicídio na segunda-feira (15). No final de semana, ela se casou sozinha após o noivo, Orlando, ter desistido do casamento menos de 24 horas antes do casamento, via mensagem de texto.

Influencer, Alinne dividiu sua história em suas redes sociais e foi muito criticada por alguns seguidores, que a acusaram de apenas querer chamar a atenção.

Na madrugada desta terça-feira (16), Orlando falou pela primeira vez depois da morte de Alinne, com quem teve um relacionamento de dois anos. “Eu não existo mais, estou acabado”, escreveu. Logo depois, ele fechou suas redes sociais.

Orlando Costa Jr.

