Amiga de blogueira que morreu após se casar ‘sozinha’ fala sobre situação

Vcs sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida é um dia antes da celebração do amor de vcs a pessoa some. Manda uma msg pelo wpp e termina tds os sonhos de vcs, fui pega de surpresa, quis morrer, ele smp soube da minha condição e não se importou em como eu estaria. Eu recebi a notícia estava dirigindo, tive uma crise no volante, larguei meu carro e me atirei numa via expressa, mas papai do céu e bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, então hj caso cmg mesmo em nome da minha vida nova. Me desejem sorte. Amo vcs ❤️