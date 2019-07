Jovem que casou sozinha depois de noivo deixá-la morre ao cair de janela

A blogueira e youtuber Alinne Araújo, de 24 anos, morreu nesta segunda-feira ao cair do nono andar do prédio onde morava, no Rio. A suspeita é que ela tenha cometido suicídio. No final de semana, Alinne fez um casamento sozinha, consigo mesma, depois que o noivo, Orlando Costa Jr., de 30 anos, desistiu da união na véspera, menos de 24 horas antes da celebração, via mensagem de texto, segundo ela relatou.

Os dois, que estavam juntos havia dois anos, tinham organizado a festa por seis meses e gastaram R$ 70 mil. Ela dividiu a história em suas redes sociais e foi criticada e pressionada por alguns seguidores, alegando que ela queria “aparecer”.

“Agora vocês tão querendo mandar o jeito que eu vou sentir minhas coisas agora também… Ah, pronto. Podem criar a fanfic que vocês quiserem na suas cabeças. Eu não tô nem aí para vocês haters… Porque eu vou continuar sendo eu, só posso ser o que posso ser… Quer me chamar de biscoiteira, marketeira… Legalzão fazer marketing sobre uma noiva que foi abandonada no altar… Última vez que me pronuncio aqui sobre essa palhaçada de eu estar querendo me promover com um dos piores momentos da minha vida… Ridículos”, escreveu nos stories.

Veja o que mais está bombando nas redes sociais

Nesta segunda-feira, segundo Saionara Araújo, tia da jovem, contou ao “O Dia”, Alinne estava em casa com a mãe e com a empregada. “A empregada até tentou puxar ela de volta pra salvá-la, mas não conseguiu.” Orlando, de acordo com Saionara, não teve coragem de falar pessoalmente sobre o fim da relação e alegou que estava desistindo de casar por causa da pressão da família dele, que não gostava de Alinne. À Veja São Paulo, a blogueira havia dito que existia um desentendimento familiar devido a um contrato pré-nupcial. Orlando é proprietário de óticas no Rio.

Leia também: Noivo que desistiu do casamento na véspera fala pela primeira vez após morte da noiva

A influencer havia usado as redes sociais para postar detalhes do seu casamento, que foi acompanhado por vinte pessoas, apenas parte dos convidados da festa, em um salão de festas no bairro do Campo Grande. Ela entrou para casar ao som da marcha nupcial. Para a Veja São Paulo, ela explicou que como já estava tudo pago resolveu levar a celebração adiante. “Fiz dos limões a minha limonada. Preferi sofrer onde já estava tudo pago e tinha um sonho a realizar do que em casa.”

“Vocês sabem a dor de confiar em alguém cegamente e achar que encontrou o companheiro da vida é um dia antes da celebração do amor de vcs a pessoa some. Manda uma mensagem pelo wpp e termina tds os sonhos de vcs, fui pega de surpresa, quis morrer, ele sempre soube da minha condição e não se importou em como eu estaria. Eu recebi a notícia estava dirigindo, tive uma crise no volante, larguei meu carro e me atirei numa via expressa, mas papai do céu e bom e me salvou mais uma vez. Poderia ficar aqui chorando, mas tem uma festa linda me esperando, então hoje caso comigo mesma em nome da minha vida nova. Me desejem sorte”, escreveu. Ela relatou que já teve crises de ansiedade e depressão.

Há dez dias, Orlando postou um álbum de fotos no Instagram com a legenda “Como é fácil ser feliz ao seu lado.”

Uma das amigas de Alinne, Odara Marina, chegou a postar o vestido da festa.

LEIA TAMBÉM: Síndrome de burnout: Izabella Camargo conta sua história no podcast “Senta Lá, CLAUDIA”