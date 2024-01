Emmy Awards 2024: confira todos os looks das estrelas no tapete vermelho

A 75ª edição do Emmy Awards começou e aqui nós listaremos os looks que passarão pelo tapete vermelho (com detalhes e informações fashionistas imperdíveis). Esta noite, atrizes como Jenna Ortega (Wandinha), Jodie Foster (True Detective) e Pedro Pascal (The Mandalorian) irão apresentar categorias na cerimônia.

No Brasil, o tapete vermelho tem transmissão oficial pelo E! Channel (TV paga) a partir das 20h. Já a premiação será exibida a partir das 22h via TNT (televisão) e HBO Max (streaming).

A seguir, você confere (em tempo real) todos os looks das atrizes no red carpet:

Selena Gomez

Jenna Ortega

Kirsten Dunst

Jessica Chastain

Hannah Waddingham

Issa Rae

Aubrey Plaza

Simona Tabasco

Ellen Pompeo

Riley Keough e Priscilla Presley

Ariana DeBose

Suki Waterhouse

Kieran Culkin e Jazz Charton

Laverne Cox

Ayo Edebiri

Rhea Seehorn

Amber Ruffin

Zuri Hall

Zanna Roberts-Rassi

Marla Gibbs

Samantha Hanratty

Terri Seymour

Dominique Fishback

Sophie Thatcher

Joy Sunday

*A matéria será atualizada conforme as celebridades forem passando pelo tapete vermelho.