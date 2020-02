“Ele não é tão paizão quanto eu sou”, diz Juliano Cazarré sobre Ninho

Juliano Cazarré esteve na festa de lançamento de Amor à Vida acompanhado pela mulher, Letícia

O ator Juliano Cazarré esteve na festa de lançamento de “Amor à Vida”, que aconteceu em São Paulo neste sábado (18), e contou que seu personagem na trama, Ninho, não é muito parecido com ele quando o assunto é família, já que no folhetim, Ninho deixa o filho para trás. “Eu acho que esse é um dos pontos que eu mais me diferencio dele. Ele tomou uma atitude que eu não tomaria. Ele não é tão paizão quanto eu sou”, disse o ator que é pai de Vicente, de dois anos, e de Ignácio, de apenas oito meses.

“Eu curti muito a gravidez do Vicente. Quando a gente tem um filho muda tudo, tudo o que eu faço é pensando na minha família”, contou o pai coruja.

Sobre a viagem que fez para o Peru, onde parte da novela foi gravada durante 20 dias, Juliano contou que gostou muito, mas que sentia muita saudade de sua mulher, Letícia, e de seus filhos. “A gente trabalhou muito, mas muito feliz o tempo inteiro por estar fazendo um trabalho que a gente acredita tanto. Foi difícil ficar longe da família, mas a tecnologia ajuda muito”, disse.

Para Ninho, Juliano teve que adotar o visual dreadlocks, e confessou que gostou dos cabelos. “Se eu não fosse ator usaria com certeza”, revelou ele, eu não se incomodou com o peso e nem com o tamanho dos cabelos.

Já a expectativa da novela, Juliano não gosta de se arriscar, mas espera que o público goste da trama de Walcyr Carrasco. “Não arrisco nenhum palpite, mas espero que a reação do público seja boa”, falou.