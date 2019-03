Do hospital, Claudia Rodrigues manda mensagem a fãs e amigos

View this post on Instagram

Recado da Claudinha: Queridos fãs, amigos, familiares e a todos da imprensa, primeiramente quero agradecer a Deus e a todos vcs por todas as manifestações de carinho e orações que eu e a Dri estamos recebendo de todos vcs. GRATIDÃO! Estou bem, fora de perigo, sai da UTI e estou no quarto mas ainda não ando e quero pedir que vcs parem tudo q estão fazendo as 18:00 para orarem comigo um pai nosso para que nosso Deus me dê a graça de eu poder andar novamente. Conto com vcs! Daqui a pouco 10 min eu e vcs em uma única voz…. pai nosso que estais no céu… Tenho certeza q vai dar certo E depois continuem orando por mim e pela Dri , por nas mãos de Deus, ter fé e orar, aí a graça vem… GRATIDÃO!!!