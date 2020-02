Dinho Ouro Preto volta para a UTI

Dinho está internado desde o

dia 31 de outubro

Foto: Divulgação

Toda a família, os amigos e os admiradores de Dinho Ouro Preto, vocalista do grupo Capital Inicial, continuam aflitos com o estado de saúde do artista. Na sexta, 13 de novembro, o cantor, que se recuperava em um quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, voltou para a UTI. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o roqueiro está em tratamento intensivo por causa de um quadro infeccioso.

No dia 31 de outubro, Dinho caiu do palco, de uma altura de 3 metros, durante um show na cidade de Patos de Minas (MG). Em decorrência da queda, o músico sofreu traumatismo craniano leve e fraturas nas costelas.

No site oficial da banda, na quarta, 4, ele escreveu sobre o acidente: “O que aconteceu comigo foi grave, mas tenho plena consciência de que poderia ter sido muito pior… Quebrei três costelas, trinquei seis vértebras, levei cinco pontos no queixo, machuquei meus rins, minha cabeça e meus dentes”, descreveu. Depois disso, o ídolo melhorou e, na semana passada, havia deixado a UTI.

Ainda no mesmo post, ele agradeceu a corrente de orações que os fãs fizeram para ele. “Gostaria de dizer que todo dia me sinto um pouco melhor. Por fim, quero reiterar o agradecimento à solidariedade e às mensagens que vêm dos quatro cantos do país. Isso não para de me lembrar qual o propósito da minha vida: nossos fãs.”

Até o fechamento desta edição, dia 16 de novembro, Dinho seguia sob cuidados da equipe chefiada pelos médicos Davi Uip e Nabil Mitre. E não havia mudança do quadro ou previsão de alta da UTI.