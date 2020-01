De reality show a descoberta de crime: 3 spoilers de ‘A Dona do Pedaço’

Se aproximando de sua reta final, a novela ‘A Dona do Pedaço‘ continua com muitos acontecimentos a todo momento, o que a gente adora! Nos spoilers já divulgados para as próximas semanas na novela das nove, teremos uma participação de Maria da Paz (Juliana Paes) em um reality, a prisão de Régis (Reynaldo Gianecchini) e até mesmo a descoberta dos crimes de Josiane (Agatha Moreira). Vem com a gente porque é muita coisa rolando!

Em meio ao sucesso da nova confeitaria, Maria da Paz se inscreverá em um reality show chamado ‘Best Cake‘, apresentado pela Angélica. A história de sucesso profissional, seguida por um fracasso após um golpe da filha, é um prato cheio para o reality, que explorará a imagem de mulher batalhadora de Maria da Paz através de entrevistas feitas pela apresentadora loira.

Infelizmente, segundo o site Notícias da TV, a boleira não terá vida longa na competição televisiva: a protagonista da novela será eliminada do reality, mas isso não será o fim do sonho. Maria da Paz retornará à competição durante uma prova de repescagem, e a exposição na televisão ajudará a confeitaria a conseguir ainda mais público.

–

Se para Maria da Paz as coisas seguirão muito bem, Régis vai passar por algumas situações bem desagradáveis. Segundo a coluna da Patrícia Kogut, o playboy será preso nos próximos capítulos da novela, tudo porque será acusado pela morte de Jardel (Duo Blotta), o falecido mordomo de Maria da Paz. Ele será incriminado (claro) por causa de Josiane, ainda muito revoltada com o antigo parceiro de crime. A influencer mentirá para Camilo (Lee Taylor) e dará a entender que Régis tem o plano de fugir da cidade. Encurralado, ele será preso e terá de provar sua inocência no caso da morte.

Mas Josiane não conseguirá fugir dos dois assassinatos cometidos. A bolsa usada pela assassina no dia do crime será mostrada por Camilo, segundo o Notícias da TV, e Evelina (Nívea Maria) reconhecerá o acessório. A mãe de Maria da Paz lembrará que Josiane saiu com aquela bolsa no dia do crime, e depois não foi vista mais com ela. Mesmo tendo certeza que Josiane é a culpada do assassinato, Evelina deixará quieto para proteger a neta: ou seja, Régis continuará pagando pelo crime de Josiane. Maria da Paz também descobrirá o lance da bolsa, e também escolherá proteger sua filha ingrata. Será o retorno daquela Maria da Paz burrinha que não dá pra defender? Esperamos que não.

Todos esses momentos importantes da novela estão previstos para irem ao ar nas próximas semanas de ‘A Dona do Pedaço’.