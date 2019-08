Daiana Garbin quer ter filho e revela motivo de não ter engravidado antes

Daiana Garbin fez uma revelação decisiva sobre maternidade durante o evento de lançamento de uma marca, em São Paulo. Esposa do também jornalista e apresentador Tiago Leifert, ela contou que não conseguia pensar na ideia de ser mãe por medo das transformações que seu corpo passaria.

A decisão de finalmente engravidar veio depois de se tratar e curar o distúrbio alimentar e de imagem que sofreu por 20 anos.

Autora do livro “Fazendo as pazes com o corpo” e apresentadora do canal “Eu Vejo“, no Youtube, Daiana revelou que a gravidez pode acontecer a qualquer momento. “Estou esperando vir uma barriga aqui. Está nas mãos de Deus”.

Determinada, ela contou que a alteração corporal não será mais um problema nesse processo. “Mulher sempre tem essa ideia de que a gravidez engorda. Graças ao tratamento e tudo o que eu venho refletindo, eu consegui entender que essa é a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Você não está engordando. Você está gerando uma vida”, refletiu a jornalista.

