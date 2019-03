Amal Clooney lançará iniciativa com príncipe Charles

Amal Clooney e o príncipe Charles se uniram em prol de uma iniciativa que promoverá o trabalho de jovens mulheres inspiradoras.

Anunciado no final de semana pela organização beneficente “The Prince’s Trust International“, o projeto nomeado como “The Amal Clooney Awards” tem como objetivo “destacar o trabalho de jovens mulheres que, contra todas as dificuldades, conseguiram fazer uma diferença duradoura em suas comunidades”.

Conhecida por seu trabalho como advogada dos direitos humanos, Amal será também a responsável por selecionar a vencedora.

“Estou honrada por ter sido convidada pela Prince’s Trust International para participar desta iniciativa global que celebrará jovens mulheres que são promotoras de mudanças em suas comunidades. É um privilégio poder desempenhar um papel em um projeto que atrairá atenção para as jovens que são as futuras líderes do nosso mundo”, declarou.

Com a primeira edição programada para 2020, o prêmio beneficiará as ganhadoras com uma quantia em dinheiro ainda não divulgada, além de reconhecimento.

Jovens entre 11 e 30 anos, atuantes em áreas que podem ir “desde fazendas sustentáveis a projetos comunitários em campos de refugiados e reconstrução de zona de guerra” poderão se inscrever até 31 de dezembro de 2019.

