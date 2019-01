Descubra quem selou a paz entre Kate Middleton e Meghan Markle

Kate Middleton e Meghan Markle não se davam muito bem, segundo rumores antigos sobre a família real. Porém, no último Natal as duas apareceram conversando sorridentes durante o evento na igreja de St Mary Magdalene, na propriedade de Sandringham. Segundo informações do jornal britânico The Sun, o responsável pela paz entre elas foi o príncipe Charles.

O biógrafo da princesa Diana, Robert Jobson, declarou ao jornal que havia sentido na discussão entre Meghan e Kate. O filho da rainha Elizabeth II ajudou a aliviar a tensão entre as noras. Não por acaso, as duas fizeram diversas aparições públicas em um clima de amizade.

“Não há fumaça sem fogo. Eu acho que foi explodido um pouco, mas obviamente houve alguns problemas entre as duas senhoras e até mesmo entre os dois príncipes“, relatou Jobson.

Os boatos sobre uma briga entre Meghan e Kate não são de hoje. A duquesa de Cambridge teria exigido que duquesa de Sussex não repreendesse mais os funcionários do palácio. Porém, o próprio palácio negou que isso tenha acontecido.

Seja lá como for, parece que as moças já fizeram as pazes.