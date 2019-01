Meghan escolheu atriz famosa para ser madrinha de seu filho, diz jornal

A atriz indiana Priyanka Chopra é uma das melhores amigas de Meghan Markle e também a possível madrinha de seu primeiro com filho com o príncipe Harry. As informações são do jornal britânico Daily Express.

A atriz Priyanka Chopra e o marido Nick Jonas

A especialista em família real Andrea Boehlke afirma que nomes como a melhor amiga de Meghan, Jessica Mulroney, a estilista Misha Nonoo e até mesmo o casal George e Amal Clooney são nomes cogitados para o grupo de padrinhos do bebê.

Meghan Markle tem falado bastante com seus súditos nos últimos dias. Segundo a imprensa especializada, ela teria revelado a uma mulher que está grávida de seis meses e, à outra, que deve dar à luz em abril. Ela teria revelado também que ainda não sabe o sexo do bebê.

Meghan e Harry estariam considerando ter o bebê em Frimley Park, em Surrey, onde Sophie, condessa de Wessex, teve seus dois filhos. Outra opção do casal é fazer o parto em casa.