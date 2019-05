“Não é o homem que nos define”, diz Débora Nascimento sobre separação

Convidada do “Altas Horas” de sábado (25), Débora Nascimento comentou a polêmica nas redes sociais sobre sua intimidade e a separação de José Loreto. No ar como a Gisela na novela “Verão 90”, ela fez uma ligação entre sua vida e a da personagem.

“Gisela é uma montanha-russa! E a vida é isso. Estou ótima, feliz. Porque a gente não pode deixar que nada nos defina. Não é um homem que nos define, não é um relacionamento que nos define, não é a nossa profissão que nos define. Recentemente, uma coisa super-íntima minha, uma situação veio a público. E você tem que passar por isso e entender que as coisas acontecem na vida e, na verdade, 10% são as coisas que acontecem e 90% o que você faz com elas”, comentou a atriz.

Débora ainda destacou que cada um decide como vai ser visto pelas outras pessoas. “O que te define é o que você leva para a vida, o que você é dentro de você, o que você leva dessa vida, sabe? Eu levo a felicidade”, disse, em meio a aplausos da plateia.

Sobre a relação com as redes sociais, Débora acredita que as pessoas querem ver coisas que as aguçam, e que por isso decidiu usar seu perfil para direcionar os seguidores a uma reflexão sobre arte. “O que vou mostrar nesse momento que estou tão exposta? Decidi mostrar a minha arte, um pouco de reflexão, de sabedoria, de leveza, e trazer para a galeria o que é a nossa essência”, revelou.

A atriz ainda comentou sobre a maternidade e o desenvolvimento da filha Bela, fruto do relacionamento com Loreto. “Ela está com três dentinhos: dois embaixo, um em cima. Está andando, apontando tudo. Eu amamento ainda, então é uma delícia e uma transformação. Digo que entrei em contato com lugares que não conhecia, que nunca tinha acessado em mim. Não é que ela me transformou, mas o que eu passei por causa dela, por gerá-la, por tê-la na minha vida, me transformou.”

Veja mais: Débora Nascimento se pronuncia pela primeira vez após separação

+ Marina Ruy Barbosa desmente ser pivô de separação de José Loreto