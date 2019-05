Silvia Poppovic “rouba” médico do ‘Encontro’ para seu novo programa

O médico neurocientista Fernando Gomes deixará de participar do “Encontro com Fátima Bernardes” para ser colunista de novo programa da Rede Bandeirantes, “Aqui na Band”, que estreou nesta segunda-feira (27). O programa é comandado pela Silvia Poppovic e Luís Ernesto Lacombe e invade a telinha das 9h às 11h.

“Diferentemente do que fazia no ‘Encontro’, receberei especialistas de diversas áreas de saúde para conversar e informar a população sobre temas importantíssimos. Isso me motivou”, contou Fernando ao EXTRA.

“Aqui na Band” contará com um time de colunistas para levar ao público informação, entretenimento e culinária. A atração marca o retorno de Poppovic à emissora. Seu último trabalho na Band foi à frente do “Dia a Dia”, em 2009.

“Estou voltando para casa. Sempre que piso no estúdio, lembro que aquele lugar tem meu DNA”, diz a apresentadora. “Quem estiver em casa vai assistir a um programa com conteúdo, qualidade e emoção no melhor dos sentidos, ou seja, sem baixaria. Audiência é consequência”, completa.

Luís Ernesto surgirá no programa com uma função bem diferente da que estava acostumado a trabalhar. “Este programa é uma experiência nova porque eu sou cria do jornalismo, e agora estou num programa de variedades. Meu aprendizado é diário. Vamos tirar o melhor desse time que está com a gente”, revela.

Time de colunistas

“Aqui na Band” contará com um time de oito colunistas, contando com Nana Rude e Veruska Boechat, a viúva de Ricardo Boechat. Cada um terá um tema próprio: moda, saúde, dicas para organizar contas, informações sobre o direito da família, maternidade, celebridades, gastronomia, defesa do consumidor, esportes e entrevistas em geral.

Além da equipe de colunistas, o programa terá um quadro diário de culinária prática e econômica, comandado pela chef Luiza Hoffman. Já a promotora da Justiça Gabriela Manssur e a advogada Ana Paula Gimenez abordarão temas como violência doméstica, divórcio, pensão alimentícia e outros assuntos do direito da família.

Interação e inclusão

O programa apresenta a proposta de interagir em tempo real com os internautas, usando o Facebook, WhatsApp e Twitter para ler comentários e tirar dúvidas dos telespectadores. Além disso, todos os episódios terão tradução em libras, para os deficientes auditivos.

“O grande diferencial do programa é ter uma diversidade de conteúdos e especialistas. Não vamos ficar focados só no jornalismo, celebridades ou culinária”, diz Vildomar Batista, diretor do programa. “E também dar oportunidade aos deficientes auditivos. O Brasil hoje tem dez milhões de pessoas que se comunicam através das libras. No mundo, são 360 milhões de pessoas.”

