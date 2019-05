Silvia Poppovic revela porque deixou a TV e o motivo de voltar

A apresentadora Silvia Poppovic, de 64 anos, viveu duas grandes pausas fora da televisão durante sua carreira. Ela, que estreia nesta segunda (27) o Aqui Na Band, espécie de revista matinal, falou sobre a nova fase que vive em entrevista à Quem.

Silvia conta que percebeu que não era possível ser boa em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Por isso, resolveu curtir a vida de casada e a filha e deixou de lado a vida profissional durante um período.

“Aprendi que você pode ser tudo o que quiser na sua vida. Mas você, às vezes, não consegue ser uma boa profissional, mãe e amante ao mesmo tempo. Não cultivo a ansiedade de querer ser tudo ao mesmo tempo. Às vezes não dá”, conta.

“Dos 30 aos 40, me dediquei só ao profissional. Tive uma vida amorosa medíocre e profissional boa. Com 41 falei: ‘Não quero mais isso. Chega!’. Aí conheci o Marcelo e comecei a vida a dois. Aos 44 falei: ‘Sem família não brinco mais’. Fui atrás de ter a Ana. A vida é assim, você vai estabelecendo quais são os seus sonhos e vai se comprometendo com eles. Aí você consegue ser tudo o que você quer”, completou, afirmando que agora quer resgatar a vida profissional.

A apresentadora diz que um dos principais motivos de querer voltar à TV é a independência financeira. Para Silvia, o que mais a incomodou durante os períodos em que não trabalhou foi não ter o próprio dinheiro.

Há dois anos, Silvia fez cirurgia bariátrica e emagreceu 47 kg. Ela diz estar muito mais alegre, leve e tolerante agora e que quer levar essa nova versão à televisão. “Sinto que sou uma pessoa melhor hoje. Mas não acho que a beleza estava relacionada aos quilos a menos. No meu caso, foi uma busca pela saúde”, finalizou.

