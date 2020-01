Como assim? Alberto dá fortes indícios de que ama Paloma em ‘Bom Sucesso’

Os próximos capítulos da novela ‘Bom Sucesso‘ prometem uma reviravolta muito inesperada para todos nós que amávamos a relação de amizade e respeito mútuo entre Paloma (Grazi Massafera) e Alberto (Antonio Fagundes). O dono da editora Prado Monteiro terá uma pequena confusão mental daqui alguns capítulos, dará grandes indícios de que sua amizade na verdade é um amorzinho enrustido. E pior, o filho dele descobrirá isso!

Atualmente, a novela tem apresentado uma nova personagem para fazer um par romântico com o velho rabugento. Vera (Ângela Vieira) é uma nova funcionária da Editora Prado Monteiro e ela já teve cenas em que demonstrou um certo ciuminho da costureira que trabalha com Alberto. Daqui alguns capítulos a relação entre o editor e a mãe de Eugênia (Helena Fernandes) subirá alguns níveis e veremos Vera e Alberto se aproximando, a ponto da mulher passara noite na casa de Alberto e tomar café da manhã com toda a família.

A relação entre Alberto e Vera, no entanto, se verá diante de uma situação bem desconfortável. Durante um beijo entre os dois, o editor chamará a crush pelo nome de “Paloma”, aumentando a suspeita de Vera sobre quem é o verdadeiro amor de Alberto. Assim fica difícil defender mesmo.

Porém o estado de saúde de Alberto inspira cuidados e, segundo o jornal Extra, ele sofrerá um acidente com direito a perda de memória. O editor não se lembrará de ninguém, nem mesmo de sua netinha, mas reconhecerá Paloma como se nada tivesse acontecido. Vera então contará para Marcos (Romulo Estrela), o atual namorado de Paloma, sobre o que Alberto provavelmente sente pela funcionária e isso fará o rapaz pirar. Imagina a situação de descobrir que seu pai é apaixonado por sua namorada???

Marcos decidirá esperar seu pai voltar à consciência para confrontá-lo sobre o sentimento, mas será mesmo que a grande relação de amizade entre os protagonistas esconde uma história de amor que nunca vai se concretizar? Ou é apenas um ato falho de Alberto? Estamos ansiosos para obter as respostas nos próximos capítulos de ‘Bom Sucesso’!