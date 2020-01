Colunista afirma que Tatá Werneck está grávida e a internet surtou!

Em seu blog, o colunista Leo Dias divulgou nesta sexta-feira (1) que a atriz Tatá Werneck está grávida, de cinco semanas, do noivo Rafael Vitti. Segundo a publicação, a gravidez é de risco e a apresentadora precisará repousar em casa por dois meses, até o bebê ganhar peso.

Veja também







Em 2018, a atriz confirmou que sofre de endometriose, distúrbio em que o tecido que normalmente reveste o útero cresce no seu exterior, o que pode complicar a gravidez.

No começo do ano, a apresentadora fez algumas montagens maravilhosas nas redes sociais sobre uma possível gravidez com o noivo. “Aos poucos, nossa filha começou a se parecer comigo. Meus traços delicados tomaram conta do seu rosto. E suas orelhas e narizes crescendo rapidamente , o que é sinal de saúde e sorte”, brincou Tatá.

Será que ela já estava preparando todo mundo para esse momento? De qualquer forma, a internet reagiu com muito amor (e surpresa) à notícia.

TATÁ WERNECK TÁ GRÁVIDA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁAAAAAAAAAAAAAAAAMEI pic.twitter.com/Acoa8LlXfz — Mayrla! 🦁 (@Itsmsmayrla) March 1, 2019

tata werneck grávida????????? toda felicidade para esse casalzão poxa totalmente sem defeitos que lindosssssss imagina a sorte dessa criança que vem aí pic.twitter.com/S0M5E8wkHS — Gui (@Aguinaldinho) March 1, 2019

como uma criança vai caber na tata werneck gente? ela é um nenê pingo de gente vou chorar — taty (@tatyfalou) March 1, 2019

gente a tatá werneck ta grávida, eu não tava preparada pra esse tombo! já quero essa criança na minha mesa agora mesmo pic.twitter.com/63sGHOYZDc — ah pronto 🇧🇷|euphoria news (@pocnasquartas) March 1, 2019