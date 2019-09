Closet gigante de Alok e esposa vira assunto na web

A dermatologista Romana Novais, esposa do DJ Alok, chocou ao compartilhar no Instagram detalhes de seu closet. Com a ajuda de uma personal organizer, ela passou o final de semana arrumando o espaço e, no domingo (15), decidiu dividir com os seguidores parte do processo.

Entre caixas e centenas de peças de roupas, o closet começava a ser preenchido. Dividido em vários cômodos, o espaço possui uma parte para ela e outra para Alok, e aparenta ser tão grande quanto o quarto do casal.

“Aquele tanto de caixa que tinha já começou a tomar forma. Mas ainda falta coisa. Quanto mais a gente guarda, mais aparecem coisas”, disse a médica. Confira as imagens:

Casados desde janeiro deste ano, Alok e Romana esperam seu primeiro filho, um menino que se chamará Ravi.

