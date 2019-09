A escolha do nome do primeiro filho de Alok e Romana Novais

View this post on Instagram

My rainbow BOY 🌈💙 vou deixar aqui o significado do bebê arco íris que muitos me perguntaram… eu também não sabia, aprendi com a experiência e ontem no chá revelação contamos pra nossa família e amigos que muitos não sabiam também. Bebê arco íris é o primeiro após um aborto espontâneo ou alguma perda gestacional involuntária. Ano passado a minha gestação não evoluiu e eu acabei não conhecendo a menininha que morava aqui dentro de mim. Mas eu a carrego viva até hoje no meu coração. Agora, nosso segundo filho, meu bebê arco íris esta a caminho. E é um menininho. Que felicidade meu filho!! Você tem mudado meu mundo!! Só penso em você! Você é a minha aliança com Deus. Ontem foi emocionante demais!!!!!!! “Toda vez que o arco íris tiver nas nuvens, olharei pra ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra.” (Gênesis 9:16)