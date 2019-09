Caio Castro e Grazi passam fim de semana juntos. Veja foto do encontro

O clima de romance entre Grazi Massafera e Caio Castro começou com uma troca de beijos no aniversário de Luciano Huck, no Rio de Janeiro. Mas o flerte não parou por aí! Os globais foram vistos juntos novamente neste final de semana em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

No domingo (15), eles foram flagrados em uma cafeteria pela manhã e, à noite, saíram para jantar em um restaurante no bairro de Itaguá, conhecido por ser um dos melhores da cidade.

Alguns moradores e turistas também os avistaram na Praia de Lagoinha, onde Caio chegou a tirar foto com o filho de uma vendedora de açaí.

Os rumores de que o casal está se “conhecendo melhor” começaram no início de agosto. Entretanto, a assessoria de Grazi, que estará na próxima capa de CLAUDIA, declarou que a vida pessoal da atriz não será exposta. Já o empresário do ator também negou o romance.

