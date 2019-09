Look do Faustão dá o que falar nas redes sociais

Fausto Silva esteve entre os assuntos mais falados no Twitter neste domingo (15). E o motivo da polêmica foi, mais uma vez, a roupa que estava vestindo.

Faustão repetiu uma camiseta no Domingão do Faustão do último domingo. A peça já tinha sido utilizada no dia 28 de julho e é da marca Raw. Ela custa U$ 49, cerca de R$ 200.

O fato deu muito o que falar e os internautas só conseguiram falar disso ao longo de todo o programa. Confira a repercussão:

OWN THE NOW Rocker Crew Neck

| Programa 28/07 #domingão pic.twitter.com/Mn2mrZfBQu — FAUSTÃO FASHION (@faustaofashion) July 29, 2019

Tava aqui na expectativa do @faustaofashion, mas Faustão repetiu camisa hoje. Vamos ver o relógio… https://t.co/s4ouWejFcf — Luis Elyote (@luiselyote) September 15, 2019

faustão é o famoso mais chique/fashion da atualidade — fisico(ou)turista (@kyglucas) September 15, 2019

Faustão ta repetindo roupa…É a crise — Ana (@anabelqs) September 15, 2019

Quem recentemente também usou um look exótico foi Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Ela mostrou em seu Instagram um tênis divertido que escolheu incrementar o look. O modelo tem como estampa várias fotos do rosto do apresentador.

“Logo cedo e ele já está no meu pé”, brincou ela no post publicado em seus stories. Ela e Faustão são casados desde 2002 e têm dois filhos, João Guilherme, de 14 anos, e Rodrigo, 10.

