Cauã Reymond e Mariana Goldfarb casaram-se num cenário de tirar o fôlego

Se você ama a natureza tanto quanto Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, então vai se apaixonar pelo cenário escolhido pelos dois para a troca de alianças. Eles se casaram nesse sábado (13), na pousada Reserva do Ibitipoca, em Lima Duarte, interior de Minas Gerais.

Veja também



O evento foi muito discreto e os noivos não revelaram nada nas redes sociais, apenas imagens da pousada e das belezas naturais que a cercam. E o lugar é lindo mesmo!

Silvana Feluti, a responsável pela decoração da cerimônia, compartilhou no Instagram algumas fotos de seu trabalho. Totalmente ao ar livre, a celebração foi emoldurada pelos morros deslumbrantes da Serra do Ibitipoca. Além das belezas naturais, um detalhe inusitado são as esculturas gigantes que fazem parte da decoração permanente da pousada.

As fotos também confirmaram o quão intimista foi o casamento, pois é possível ver apenas algumas dezenas de cadeiras dispostas no local. A decoração montada para a cerimônia seguiu o mesmo estilo rústico chic da festa, mas com cores mais discretas, em que prevalecem o verde e o bege cru.

Veja as fotos (clique na setinha da direita para conferir o álbum completo):