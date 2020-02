Carlinhos se sente o vencedor de “A Fazenda”

Legenda Carlinhos

Foto: Chahestian

Ao som de “Carlinhos é campeão”, o humorista mais conhecido como Mendigo, entra no palco da grande final de “A Fazenda”, em Itu. Na fria noite de domingo 23, Carlos Alberto da Silva, 29 anos, é ovacionado pela platéia a ponto de a produção do programa pedir para que o público se controle. “Por favor, hoje a noite é da Dani e do Dado”, repetiu algumas vezes um funcionário ao microfone.

Carlinhos, que se gabava de nunca chorar, não conteve a emoção. “Tudo que eu não chorei na minha vida eu choro agora porque sei que é carinho de verdade”, disse para Minha Novela. Na entrevista, ele também se abriu sobre o reaparecimento de seus pais, Maria de Lurdes do Nascimento e Antonio Oliveira, depois de 25 anos de afastamento. O humorista confessou achar injusta a vitória de Dado Dolabella, com quem discutiu muito nos últimos dias do reality show da Record. “Ele era o rei do drama. Não quero falar porque ele ganhou de verdade, mas esse teatrinho foi importante”, disse.

Confira esta e outras alfinetadas de Carlinhos.