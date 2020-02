Carla Perez usa camisa com declaração de amor para Xanddy

Carla faz declaração para Xanddy

Foto: Fred Pontes/Divulgação

O Harmonia do Samba já está pronto para o Carnaval 2014! O grupo apresentou, nesta segunda-feira (14), seu último ensaio do ano com A Melhor Segunda-Feira do Mundo. A série de shows, tradição da banda, teve início no dia 6 de janeiro. Carla Perez, esposa do vocalista Xanddy, não perdeu nenhuma edição e ainda fez uma homenagem especial para o maridão neste encerramento.

A apresentadora apareceu vestida com uma camisa estampada com a foto do cantor. No verso, a letra da música Meu Amorzinho completava a declaração de amor. “Eu sou teu fã número um / Meu amor, meu amorzinho / Meu neném, meu nenezinho”, diz a canção.

O ensaio contou com apresentações da banda Revelação, da cantora Jú Moraes e ainda com a participação de Felipe Pezzoni, Vina Calmon e Tuca Fernandes. Eles embalaram o público com os hits Pequena Eva, Vai Sacudir, Vai Abalar e Praieiro.

No sábado (1º), o Harmonia do Samba se apresenta no Camarote CONTIGO!.