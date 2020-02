Carina Porto: Uma gordinha com muito orgulho!

Legenda Carina Porto

Foto: Fabricio Mota

Os atores costumam dizer que há uma distância muito grande entre os personagens e a vida real. No caso de Carina Porto, a Ísis de Caras & Bocas, a coisa também não muda de figura. Tímida e dona de uma fala mansa, Carina não parece nem um pouco com a intempestiva Ísis, que vive em pé de guerra com Laís (Fernanda Machado), a irmã mimada. Mas será que tudo isso é por pura inveja? Não! A paulistana garante que sua personagem é muito ciumenta e que faz de tudo para ser lembrada pelo pai, Ernani (Roney Facchini). “É falta de carinho mesmo, Ísis queria a atenção para ela. Quando o pai fala ‘minha bonequinha’ para a Laís, ela morre de ciúme” diz a moça. Confira, abaixo, a entrevista exclusiva que a Minha Novela fez com a atriz de 25 anos.

Psicologia ficou para depois

“Eu era muito tímida e uma amiga, uma vez, me disse: ‘Por que você não procura um curso de teatro para perder essa timidez?’ Aí, fui procurar e já comecei no profissionalizante. Eu estudava teatro no período noturno e levava a faculdade de psicologia no período diurno. Com o tempo, comecei a deixar a faculdade de lado. Então, no terceiro ano do curso, decidi que ia trancar e ser atriz. Naquele momento, não era psicologia que eu queria. Na verdade, ainda pretendo terminar, mas depende de um amadurecimento maior.”

Do teatro para a TV

“Eu era muito nova e o teatro era a minha paixão. Comecei a me dedicar muito, me formei no curso profissionalizante e já ingressei na faculdade de artes cênicas. Enquanto cursava, fui chamada para fazer o teste para Sete Pecados (2007). Havia 40 meninas e passei… Foi o meu primeiro teste na Globo. Incrível, né? Fiz a novela com muita dificuldade, nunca tinha feito curso voltado para a televisão. É diferente, porque na TV é tudo menor, mais cotidiano. No teatro, você tem que alcançar o ‘vovozinho’ que está na última fileira. Os gestos são grandes, expressivos. A voz precisa ser mais empostada. Na televisão, tudo é menor mesmo.”

Nova amiga

“Está sendo muito legal fazer Caras & Bocas. A primeira novela é sempre a mais difícil e, nesta, meus colegas de elenco me ajudam muito. O jogo acontece, a gente ensaia, bate o texto antes e é incrível, a Fernanda (Machado) é muito bacana. A gente tem uma cumplicidade, uma química… Ficamos amigas e isso contribui para tudo acontecer. Agora é diferente. Estou mais segura, tenho mais domínio da técnica, sei o que fazer. Em Sete Pecados, tinha medo de me arriscar.”

Nada parecidas

“A Ísis é petulante e eu não. Sou bem contida, tímida, reservada, tenho muita vergonha. Penso antes de falar. Já a Ísis, se cutucar, explode. Ela é gordinha, sim, e com muito orgulho. Por isso, quando a Laís fala ‘sua fofa’, ela fica brava, porque cutuca mesmo, dói. A Ísis é a consciência da família porque é a única que enxerga quem é a Laís. É o pilar dos três irmãos.”

Perder peso? Todas querem

“A gente quer emagrecer o tempo todo. Mais por causa da saúde do que qualquer outra coisa. Ser gordinha nunca foi um problema para mim. Foi isso que me levou à Globo, a conseguir me projetar na carreira. É óbvio que ter talento garante a maior parcela. Claro, às vezes, você quer ser magra para entrar naquela roupa. Mas acho que isso acontece com toda mulher. Ser gordinha, de vez em quando, atrapalha mesmo. Você liga a televisão e a mídia impõe muito essa questão de que todo mundo tem que ser magro. Mas acho que o importante é estar bem, se sentir bem consigo mesma.”

Vaidosa, sim!

“Gosto de colarzão, de brincão. Um dos dois, porque senão fica tudo ‘muito’. E um item que não dispenso é maquiagem. Acho que mulher não pode viver sem. Maquiagem é tudo (risos)!”

E para quem quer emagrecer…

“Eu perdi 20 quilos depois de ‘Sete Pecados’ para fazer Caras & Bocas. Não foi especificamente para a novela, mas comecei a fazer teatro físico (que não tem muitas falas e exige muito do corpo do ator). Além disso, fechei a boca. Na verdade, é unir o útil ao agradável: fechar a boca, se alimentar bem e academia. Não há outra coisa, não existe segredo.”